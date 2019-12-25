Что подарить на День учителя: педагоги из Петербурга назвали желанные подарки

Универсального варианта нет – гораздо важнее внимание и возможность выбрать то, что действительно принесет удовольствие.

5 октября в России отмечают День учителя. Накануне праздника многие ученики и родители задумываются, чем порадовать педагога. Выбрать подходящий подарок бывает непросто: хочется, чтобы он оказался не только приятным, но и действительно пригодился. Piter.TV спросил педагогов, какие подарки они сами хотели бы получить на профессиональный праздник. Среди вариантов – сертификаты в книжные магазины и на образовательные платформы, билеты на культурные мероприятия, мастер-классы, а также подарки, сделанные своими руками.

Алексей Чибитько, учитель начальных классов школы №93 Пушкинского района, призером конкурса "Первый учитель":

– Приближается День учителя, и если говорить о пожеланиях, то, лучшим подарком для меня стал бы сертификат в крупный книжный магазин или на современную образовательную платформу. Как учитель начальных классов и наставник, я постоянно нахожусь в поиске новых методических материалов, книг по детской психологии и современных инструментов для интеграции ИИ и проектов "Орлят России" в учебный процесс. Такой презент – это не просто формальное соблюдение делового этикета, а настоящая инвестиция в мое профессиональное развитие, которая позволит мне привнести в класс еще больше полезных знаний, интересных активностей и вдохновения, ведь для педагога нет ничего ценнее, чем возможность непрерывно расти и открывать новые горизонты для своих обучающихся.

Светлана Волкова, учитель информатики ГБОУ СОШ №139, двукратный лауреат Премии Яндекс Учебника (2024, 2026):

– Приближается день "Y" – праздник всех учителей. Своим подружкам-коллегам я люблю дарить сертификаты в магазин корейской косметики. Потому что большинство педагогов следят за своим внешним видом. Но иногда расслабляющая маска для лица не очень спасает дергающийся глаз. И в таких случаях нет ничего лучше чем комплекс витаминов, которые коллега может выбрать сам. Ну а если без шуток, то нет ничего лучше положительных эмоций в этот прекрасный день - и самое лучшее это то, что сделано своими руками и "от души" или букет цветов.

Анна Литвинова, учитель математики МОБУ СОШ ЦО Кудрово:

– На День учителя я хотела бы получить в подарок сертификат на мастер-класс по интересам или сертификат на посещение культурного мероприятия, например, в театр, на концерт или другое событие. Почему именно такой подарок? Мне кажется, что учителю, как и любому человеку, порой больше всего хочется отдохнуть, переключиться от привычных забот и посвятить время себе. При этом отдых у всех разный: кому-то хочется просто расслабиться, а кому-то, наоборот, получить удовольствие от небольшого творческого процесса, попробовать что-то новое и сделать что-то своими руками. Мастер-класс мог бы стать не просто подарком, а новым впечатлением и приятным воспоминанием. А сертификат на билетную площадку позволил бы самостоятельно выбрать мероприятие, которое действительно интересно именно этому человеку. Ведь угадать конкретное желание довольно сложно, а возможность выбора делает подарок более личным.

В Петербурге День учителя традиционно становится поводом не только поздравить педагогов, но и поблагодарить их за ежедневную работу. Для одних таким знаком внимания может стать что-то связанное с профессией, для других – возможность отдохнуть, сходить на спектакль или концерт, а кому-то будет особенно приятно получить небольшой подарок, сделанный своими руками. Как показывают ответы педагогов, универсального варианта нет – гораздо важнее внимание и возможность выбрать то, что действительно принесет удовольствие.

Фото: Piter.TV