Водитель Lada погиб в ДТП на трассе "Кола"

Мужчина не справился с управлением и съехал в кювет с последующим опрокидыванием на крышу.

В Ленинградской области произошло смертельное ДТП, сообщили в Аварийно-спасательной службе региона.

По предварительной информации, утром 1 октября на 46-м километре трассы "Кола" водитель автомобиля Lada Priora не справился с управлением и съехал в кювет с последующим опрокидыванием на крышу. В результате мужчина получил серьезные травмы и погиб. Его деблокировали спасатели поисково‑спасательного отряда Шлиссельбурга и передали полицейским. По факту аварии проводится проверка, все обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

Аккуратное вождение – это прежде всего соблюдение скоростного режима, отказ от резких маневров и использование ремней безопасности. Не отвлекайтесь на телефон, учитывайте погодные условия и всегда держите безопасную дистанцию. Аварийно-спасательная служба области

Ранее мы рассказывали о том, что водитель грузовика насмерть сбил женщину и попытался скрыться у станции метро "Озерки" в Петербурге.

Фото: пресс-служба Аварийно-спасательной службы Ленобласти