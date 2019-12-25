  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Водитель Lada погиб в ДТП на трассе "Кола"
Сегодня, 9:40
221
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Водитель Lada погиб в ДТП на трассе "Кола"

0 0

Мужчина не справился с управлением и съехал в кювет с последующим опрокидыванием на крышу.

В Ленинградской области произошло смертельное ДТП, сообщили в Аварийно-спасательной службе региона. 

По предварительной информации, утром 1 октября на 46-м километре трассы "Кола" водитель автомобиля Lada Priora не справился с управлением и съехал в кювет с последующим опрокидыванием на крышу. В результате мужчина получил серьезные травмы и погиб. Его деблокировали спасатели поисково‑спасательного отряда Шлиссельбурга и передали полицейским. По факту аварии проводится проверка, все обстоятельства и причины происшествия устанавливаются. 

Аккуратное вождение – это прежде всего соблюдение скоростного режима, отказ от резких маневров и использование ремней безопасности. Не отвлекайтесь на телефон, учитывайте погодные условия и всегда держите безопасную дистанцию. 

Аварийно-спасательная служба области 

Ранее мы рассказывали о том, что водитель грузовика насмерть сбил женщину и попытался скрыться у станции метро "Озерки" в Петербурге. 

Фото: пресс-служба Аварийно-спасательной службы Ленобласти 

Теги: дтп, ленобласть
Категории: Новости Ленинградской области, Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии