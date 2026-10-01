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В видеоловушку в Ленобласти попала подготовка барсука к зиме

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Полосатый землекоп уже заметно округлился.

В видеоловушку, которая установлена в Приозерском районе Ленинградской области, попал момент, как барсук взбивает себе перинку из папоротника. Таким образом он готовится к зиме, рассказал 1 октября известный биолог Павел Глазков.

Полосатый землекоп уже заметно округлился. Основная еда этих животных осенью – это ягоды: черника, брусника и рябина. Созревшие плоды дают много углеводов. Кроме того, барсук любит отведать и грибов, особенно белых. Также в его рационе есть дождевые черви, мышевидные грызуны и лягушки. 

Теперь осталось позаботиться о сладком сне. Несмотря на явный лишний вес, зверь с легкостью управляется с охапкой папоротника для своей будущей перины.

Павел Глазков, биолог 

В нашем регионе сейчас обитают порядка 4 тыс. барсуков, отмечают в комитете по охране объектов животного мира области. 

Ранее на Piter.TV: в Красносельский район прилетела самая маленькая утка России. 

Видео, фото: Telegram / Каждой твари по паре (Даниил Карпиченко) 

Теги: барсуки, ленобласть
Категории: Новости Ленинградской области, Новости СПб, Лента новостей,

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