В видеоловушку в Ленобласти попала подготовка барсука к зиме

Полосатый землекоп уже заметно округлился.

В видеоловушку, которая установлена в Приозерском районе Ленинградской области, попал момент, как барсук взбивает себе перинку из папоротника. Таким образом он готовится к зиме, рассказал 1 октября известный биолог Павел Глазков.

Полосатый землекоп уже заметно округлился. Основная еда этих животных осенью – это ягоды: черника, брусника и рябина. Созревшие плоды дают много углеводов. Кроме того, барсук любит отведать и грибов, особенно белых. Также в его рационе есть дождевые черви, мышевидные грызуны и лягушки.

Теперь осталось позаботиться о сладком сне. Несмотря на явный лишний вес, зверь с легкостью управляется с охапкой папоротника для своей будущей перины. Павел Глазков, биолог

В нашем регионе сейчас обитают порядка 4 тыс. барсуков, отмечают в комитете по охране объектов животного мира области.

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Видео, фото: Telegram / Каждой твари по паре (Даниил Карпиченко)