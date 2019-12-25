В США Криста Пайк осталась продолжила дышать после двух смертельных инъекций во время казни

В американском штате Теннеси не смогли провести первую за 200 лет казнь женщины.

Власти американского штата Теннесси не смогли осуществить первую за более чем 200 лет казнь женщины. Соответствующее заявление сделали западные журналисты из новостного агентства The Associated Press. По данным СМИ, речь идет о приговоренной к высшей мере наказания 50-летней Кристе Пайк. Женщине вечером 30 сентября ввели две смертельные инъекции. Однако спустя более чем 40 минут заключенная оставалась в сознании и продолжила дышать. После этого инцидента администрация вывела свидетелей из зоны проведения казни.

Адвокаты Кристы Пайк направили экстренное ходатайство в судебную инстанцию. Они уточнили, что смертная казнь привела их подзащитную к "ненужной агонии". Специалисты утверждают, что этим власти нарушили право американки на отсутствие жестокости при исполнении наказания. Местная The Tennessian отмечает, что за месяц до казни адвокаты указывали на тромбоцитоз у Кристы Пайк. Это заболевание может вызвать образование тромбов и ненужные страдания при введении инъекции у их подзащитной.

Напомним, что по данным телеканала ABC News, казни женщин-заключенных в США происходят редко. Так, начиная с 1976 года в стране были казнены только 18 женщин, что составляет около одного процента от общего числа казней.

В штате Теннесси впервые за 200 лет казнят женщину.

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