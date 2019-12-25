  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Ленобласти директора учреждения подозревают в помощи участникам торгов за взятки
Сегодня, 16:41
49
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти директора учреждения подозревают в помощи участникам торгов за взятки

0 0

Всего она получила как минимум 200 тыс. рублей.

В Петербурге должностное лицо задержано по подозрению в превышении полномочий и получении взятки. Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 5 ст. 290, п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ, передает 30 сентября СК РФ. 

Подозреваемой оказалась директор одного из муниципальных казенных учреждений Ломоносовского района Ленинградской области. В январе женщина вступила в сговор с неизвестными, целью которых были взятки от представителей компаний, участвующих в торгах на оказание услуг по транспортировке тел умерших. Фигурантка за деньги сообщала соучастникам необходимые сведения для победы, а также создавала препятствия другим. Всего она получила как минимум 200 тыс. рублей. 

Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления и личности тех, кто причастен к нему. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Карелии предпринимателя оштрафовали на 250 тыс. рублей за нелегальный спортивный лагерь для детей из Петербурга. 

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 

Теги: взятка, ленобласть
Категории: Новости Ленинградской области, Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии