В Ленобласти директора учреждения подозревают в помощи участникам торгов за взятки

Всего она получила как минимум 200 тыс. рублей.

В Петербурге должностное лицо задержано по подозрению в превышении полномочий и получении взятки. Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 5 ст. 290, п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ, передает 30 сентября СК РФ.

Подозреваемой оказалась директор одного из муниципальных казенных учреждений Ломоносовского района Ленинградской области. В январе женщина вступила в сговор с неизвестными, целью которых были взятки от представителей компаний, участвующих в торгах на оказание услуг по транспортировке тел умерших. Фигурантка за деньги сообщала соучастникам необходимые сведения для победы, а также создавала препятствия другим. Всего она получила как минимум 200 тыс. рублей.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления и личности тех, кто причастен к нему.

Ранее мы рассказывали о том, что в Карелии предпринимателя оштрафовали на 250 тыс. рублей за нелегальный спортивный лагерь для детей из Петербурга.

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу