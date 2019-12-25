В Карелии предпринимателя оштрафовали на 250 тыс. рублей за нелегальный спортивный лагерь для детей из Петербурга

После совместной выездной проверки сотрудников прокуратуры, полиции и районной администрации деятельность лагеря была незамедлительно прекращена.

В Республике Карелия вынесено решение по делу о незаконной организации детского отдыха. Индивидуальный предприниматель оштрафован на 250 тысяч рублей за проведение незарегистрированных спортивных сборов для 19 школьников из Петербурга и Ленобласти.

Как сообщает прокуратура Карелии, нарушения были выявлены в поселке Пряжа. В июле текущего года бизнесмен организовал там круглосуточные спортивные сборы, однако не внес свою площадку в официальный реестр организаций детского отдыха и оздоровления республики, что является обязательным требованием законодательства.

После совместной выездной проверки сотрудников прокуратуры, полиции и районной администрации деятельность лагеря была незамедлительно прекращена. Всех несовершеннолетних участников сборов забрали их законные представители.

В отношении предпринимателя прокурор возбудил административное дело за нарушение законов в сфере детского отдыха. Изучив материалы, мировой судья признал мужчину виновным и назначил ему штраф в размере 250 тысяч рублей.

Ранее мы сообщили о том, что завхоз школы в Невском районе предстанет перед судом за взятки на сумму более 2,5 млн рублей.

Фото: Piter.TV