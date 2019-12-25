До конца года в Петербурге введут 9 отремонтированных поликлиник

Программа модернизации стартовала в 2021 году в рамках национального проекта "Здравоохранение".

В Петербурге продолжается активная фаза модернизации первичного звена здравоохранения. До конца текущего года в эксплуатацию будут введены девять отремонтированных поликлиник, при этом в трех из них строительные и отделочные работы уже полностью завершены. Кроме того, до конца года город получит 40 единиц дорогостоящего высокотехнологичного медицинского оборудования.

Губернатор Александр Беглов напомнил, что масштабное обновление медицинских учреждений является одной из ключевых составляющих стратегического приоритета развития мегаполиса "Здоровье петербуржцев".

Программа модернизации стартовала в 2021 году в рамках национального проекта "Здравоохранение". Она реализуется при совместном финансировании из федерального и городского бюджетов. За пять лет работы в городе уже отремонтировано около 160 объектов и закуплено порядка шести тысяч единиц техники — от медицинской мебели до современных аппаратов УЗИ, КТ и МРТ.

Планы по развитию инфраструктуры рассчитаны до 2030 года. В течение следующих пяти лет в Петербурге планируется капитально отремонтировать еще 108 поликлиник и приобрести почти 250 единиц нового оборудования.

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Фото: Piter.TV