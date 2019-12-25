Завхоз школы в Невском районе предстанет перед судом за взятки на сумму более 2,5 млн рублей

Согласно материалам следствия, в период с июня 2022 года по май 2025 года обвиняемый, занимая должность заведующего хозяйством одной из школ Невского района, систематически получал деньги от представителей пяти различных коммерческих организаций.

Прокуратура Кировского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42-летнего жителя Петербурга. Мужчине предъявлено обвинение по пунктам "а" и "в" части 5 статьи 290 УК РФ ("получение взятки в крупном размере").

Согласно материалам следствия, в период с июня 2022 года по май 2025 года обвиняемый, занимая должность заведующего хозяйством одной из школ Невского района, систематически получал деньги от представителей пяти различных коммерческих организаций. Общая сумма незаконного вознаграждения превысила 2,5 миллиона рублей. За эти средства чиновник обеспечивал беспрепятственное принятие выполненных по контрактам работ и оказанных услуг, а также оказывал коммерсантам общее покровительство и попустительство по службе.

Уголовное дело передано прокуратурой для рассмотрения по существу в Невский районный суд Петербурга.

Ранее мы сообщили о том, что владелец собаки породы кане-корсо выплатит пенсионерке 279 тысяч рублей за нападение питомца.

Фото: Piter.TV