Владелец собаки породы кане-корсо выплатит пенсионерке 279 тысяч рублей за нападение питомца

В момент нападения хозяин животного не оказал пострадавшей никакой помощи.

Прокуратура Фрунзенского района Петербурга добилась компенсации для 60-летней местной жительницы, пострадавшей от нападения животного.

Согласно материалам проверки, инцидент произошел 22 июня 2025 года. Женщина выгуливала свою собаку у дома 15 по Пражской улице, когда в их сторону побежал кане-корсо. Хозяин крупной собаки не надел на нее намордник, ограничившись длинным поводком. Кане-корсо набросился на пенсионерку и повалил ее на землю. Владелец животного не оказал пострадавшей никакой помощи. В результате нападения женщина получила вывих и переломы, после чего была госпитализирована. Ей потребовалось длительное лечение и покупка дорогостоящих препаратов, назначенных врачом.

Прокурор Фрунзенского района обратился в суд с иском о взыскании с владельца собаки стоимости лечения и компенсации морального вреда. Суд удовлетворил требования надзорного ведомства. В пользу пострадавшей пенсионерки взыскано 279 тысяч рублей.

Ранее мы сообщили о том, что прокуратура Выборгского района Петербурга помогла пятерым работникам вернуть долги по зарплате на сумму свыше 1 млн рублей.

Фото: Piter.TV