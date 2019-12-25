Прокуратура Выборгского района Петербурга помогла пятерым работникам вернуть долги по зарплате на сумму свыше 1 млн рублей

Проверка соблюдения законодательства об оплате труда была инициирована ведомством после обращений граждан.

В результате прокурорской проверки в Выборгском районе Петербурга была полностью погашена задолженность по заработной плате перед пятью уволенными сотрудниками. Общая сумма долга, накопившаяся в одном из обществ с ограниченной ответственностью, превысила один миллион рублей.

Проверка соблюдения законодательства об оплате труда была инициирована ведомством после обращений граждан. Установив факт нарушения прав работников, прокуратура внесла представление генеральному директору организации. Кроме того, по постановлению прокурора руководитель компании был привлечен к административной ответственности по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ за нарушение трудового законодательства.

Как сообщили в пресс-службе городской прокуратуры, в настоящее время благодаря принятым мерам прокурорского реагирования вся сумма задолженности перед бывшими сотрудниками выплачена в полном объеме.

Ранее мы сообщили о том, что прокуратура Красносельского района потребовала от организации обеспечить трудоустроенных подростков средствами защиты.

Фото: Piter.TV