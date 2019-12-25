  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Транспортная полиция Петербурга задержала курьера с крупной партией наркотика
Сегодня, 10:02
80
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Транспортная полиция Петербурга задержала курьера с крупной партией наркотика

0 0

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ.

В Курортном районе Петербурга сотрудники транспортной полиции задержали мужчину с крупной партией запрещенного вещества. Об этом рассказали в УТ МВД России по СЗФО 25 сентября. 

Уточняется, что при досмотре у 42-летнего местного жителя нашли брикет с наркотическим средством. Согласно проведенной экспертизе, в изъятом пакете содержался мефедрон массой более 500 граммов. Злоумышленник работает курьером: он планировал распространить вещество на территории города. 

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Задержанному грозит до 20 лет лишения свободы. Пока ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. 

Ранее на Piter.TV: в Петербурге за девять месяцев закрасили более 250 надписей с рекламой наркотиков. 

Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО  

Теги: курортный район, наркотики
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии