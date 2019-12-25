В ГД предложили ввести налоговый вычет на содержание и лечение домашних животных

Каплан Панеш рассказал как можно справиться с проблемой бездомных животных.

Ввести социальный налоговый вычет на сумму расходов на ветеринарные услуги, стерилизацию, вакцинацию, лечение и приобретение лекарств для домашних животных предложили в Государственной думе. Соответствующий комментарий журналистам новостного агентства "ТАСС" сделал заместитель председателя профильного комитета Государственной думы по бюджету и налогам Каплан Панеш. Законодатель представляет в нижней палате фракцию ЛДПР. Парламентарий из нижней палаты заметил, что сейчас миллионы семей в стране содержат питомцев. Многие граждане готовы были бы взять друга из приюта, но боятся, что не потянут расходы на ветеринарию, лечение, стерилизацию, вакцинацию.

Владелец животного сохраняет чеки и договоры с ветеринарной клиникой. При подаче декларации 3-НДФЛ указывает расходы и получает возврат. Для упрощенного порядка - если клиника подключена к системе передачи данных - вычет может быть оформлен автоматически, как это уже работает с медицинскими и образовательными услугами. Каплан Панеш, депутат ГД РФ

По мнению законодателя, помощь государства станет реальным стимулом для ответственного отношения к питомцам и снизит нагрузку на приюты. В Госдуме предлагают в рамках налогового вычета установить лимит расходов на одного питомца в размере 50 тысяч рублей ежегодно с возможностью возврата 13 процентов от этой суммы - до 6,5 тысяч рублей на животное. А для семей, взявших животное из приюта или из системы отлова, лимит может быть увеличен до 80 тысяч рублей в год, с максимальным возвратом до 10 тысяч рублей. Оформить документы можно через личную налоговую декларацию или через упрощенный порядок при условии, что ветеринарная клиника передает данные в налоговую службу. Депутат напомнил, что в России есть огромное количество бездомных животных, которые нуждаются в заботе и доме. При этом власти не стимулируют население брать себе питомцев, но поддерживает благотворительность.

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Фото: Piter.tv