Cadillac сбил 16-летнего подростка на Энгельса

В результате аварии пострадавший с тяжелой травмой головы был госпитализирован.

Вечером 24 сентября в 21:37 у дома № 69 по проспекту Энгельса произошло дорожно-транспортное происшествие. 43-летний водитель автомобиля Cadillac Escalade совершил наезд на 16-летнего подростка, который перебегал проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

В результате аварии пострадавший с тяжелой травмой головы был госпитализирован.

По факту произошедшего дорожной полицией организована проверка для установления всех обстоятельств случившегося.

Ранее мы сообщили о том, что мотоциклиста госпитализировали после ДТП с Toyota на Московском проспекте.

Фото: Piter.TV