Мотоциклиста госпитализировали после ДТП с Toyota на Московском проспекте

Вечером 24 сентября, около 23:20, на Московском проспекте у дома 205 произошло дорожно-транспортное происшествие. Участниками аварии стали автомобиль Toyota RAV4 и мотоцикл Suzuki.
По предварительной информации от движения "Мотосолидарность", водителя двухколесного транспорта в экстренном порядке доставили в медицинское учреждение для обследования.
На месте инцидента работали оперативные службы города. Обстоятельства столкновения и степень тяжести травм байкера устанавливаются.
Ранее мы сообщили о том, что массовое ДТП с фурой и шестью легковушками произошло на Софийской улице.
Фото: ВКонтакте / Мотосолидарность ДТП
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