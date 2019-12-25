Мотоциклиста госпитализировали после ДТП с Toyota на Московском проспекте

Обстоятельства столкновения и степень тяжести травм байкера устанавливаются.

Вечером 24 сентября, около 23:20, на Московском проспекте у дома 205 произошло дорожно-транспортное происшествие. Участниками аварии стали автомобиль Toyota RAV4 и мотоцикл Suzuki.

По предварительной информации от движения "Мотосолидарность", водителя двухколесного транспорта в экстренном порядке доставили в медицинское учреждение для обследования.

На месте инцидента работали оперативные службы города. Обстоятельства столкновения и степень тяжести травм байкера устанавливаются.

Ранее мы сообщили о том, что массовое ДТП с фурой и шестью легковушками произошло на Софийской улице.

Фото: ВКонтакте / Мотосолидарность ДТП