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Мотоциклиста госпитализировали после ДТП с Toyota на Московском проспекте
Сегодня, 8:25
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Мотоциклиста госпитализировали после ДТП с Toyota на Московском проспекте

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Обстоятельства столкновения и степень тяжести травм байкера устанавливаются.

Вечером 24 сентября, около 23:20, на Московском проспекте у дома 205 произошло дорожно-транспортное происшествие. Участниками аварии стали автомобиль Toyota RAV4 и мотоцикл Suzuki.

По предварительной информации от движения "Мотосолидарность", водителя двухколесного транспорта в экстренном порядке доставили в медицинское учреждение для обследования.

На месте инцидента работали оперативные службы города. Обстоятельства столкновения и степень тяжести травм байкера устанавливаются.

Ранее мы сообщили о том, что массовое ДТП с фурой и шестью легковушками произошло на Софийской улице.

Фото: ВКонтакте / Мотосолидарность ДТП 

Теги: дтп, санкт-петербург
Категории: Новости СПб, Терроризм, Происшествия, Лента новостей,

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