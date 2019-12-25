Россиянам раскрыли смысл загадочных сообщений "Радио Судного дня"

Шифр в сообщениях УВБ-76 кроется в цифрах, а не словах.

У кодовых слов в сообщениях "Радиостанции Судного дня" нет прямой смысловой нагрузки, а шифр кроется исключительно в цифрах. Об этом РИА Новости сообщил исследователь радиомониторинга и владелец Telegram-канала "УВБ-76 эфир", который ведет круглосуточную трансляцию станции и публикует ее сообщения.

По словам эксперта, УВБ-76 работает по строгой схеме: сначала передается позывной, затем звучит цифровой код, за ним кодовое слово и вновь цифровая последовательность.

Он отметил, что кодовые слова служат только для идентификации типа или адресата сообщения. УВБ-76 задействовали в системе служебной связи, поэтому во время учений за один день могут передаваться много сообщений. Таким образом, дикторы тренируются передавать и принимать шифр между несколькими передатчиками.

Военная радиостанция УВБ-76, созданная в 1970-х годах, чаще всего транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ей дали неофициальное название "Жужжалка". Пользователи соцсетей связывают ее сообщения с мировыми событиями.

Ранее мы сообщали, что УВБ-76 передала 19 таинственных сообщений. Этот показатель вошел в пятерку самых "активных" дней с начала 2026 года.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)