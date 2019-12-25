Дроны ВСУ повредили пассажирский поезд в Самарской области

В поезде находились жители региона.

Пассажирский поезд получил повреждения в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Ульяновской области. Об этом в "Максе" сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

По предварительным данным, повреждения получил пассажирский поезд, в котором ехали жители нашего региона. Глава региона отметил, что пострадавших среди пассажиров нет. В связи с инцидентом график движения поездов будет скорректирован. Также местных жителей попросили ориентироваться на официальную информацию РЖД.

Рано утром 25 сентября ВСУ устроили массированную атаку дронов на Ульяновск, в результате чего пострадали люди. Также в регионе зафиксировали повреждения промышленной и гражданской инфраструктуры.

Ранее мы сообщали, что в ночь с 22 на 23 сентября в небе над Россией уничтожили 514 дронов.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)