В петербургских школах продолжается обновление стадионов

На объектах демонтируют старое оборудование и устанавливают новое.

В Петербурге продолжается работа по развитию спортивной инфраструктуры. Особое внимание уделяется образовательным учреждениям, пишет 25 сентября телеканал "Санкт-Петербург".

В частности, в Приморском районе ремонтируют стадионы одновременно в пяти школах. На объектах демонтируют старое оборудование и устанавливают новое, а также выравнивают территорию, выполняя ее отсев песком. Затем восстановят разметку и отремонтируют ограждения. На всех стадионах уложат специальное прорезиненное покрытие.

По информации губернатора Александра Беглова, создание условий для развития массового спорта – одна из ключевых задач.

Ранее на Piter.TV: на улице Латышских Стрелков появится новый спорткомплекс для СКА. Сегодня в Северной столице насчитывают порядка 10,5 тыс. спортивных объектов.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)