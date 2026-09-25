  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В петербургских школах продолжается обновление стадионов
Сегодня, 9:13
149
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В петербургских школах продолжается обновление стадионов

0 0

На объектах демонтируют старое оборудование и устанавливают новое.

В Петербурге продолжается работа по развитию спортивной инфраструктуры. Особое внимание уделяется образовательным учреждениям, пишет 25 сентября телеканал "Санкт-Петербург"

В частности, в Приморском районе ремонтируют стадионы одновременно в пяти школах. На объектах демонтируют старое оборудование и устанавливают новое, а также выравнивают территорию, выполняя ее отсев песком. Затем восстановят разметку и отремонтируют ограждения. На всех стадионах уложат специальное прорезиненное покрытие. 

По информации губернатора Александра Беглова, создание условий для развития массового спорта – одна из ключевых задач. 

Ранее на Piter.TV: на улице Латышских Стрелков появится новый спорткомплекс для СКА. Сегодня в Северной столице насчитывают порядка 10,5 тыс. спортивных объектов. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

Теги: спорт, школы
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии