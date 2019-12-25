Труп известной модели нашли в машине её экс-бойфренда во Франции

На теле погибшей обнаружили многочисленные ножевые ранения.

Во Франции тело известной бразильской модели нашли в машине бывшего возлюбленного во время внеплановой проверки случайных авто на шоссе в коммуне Бриньоль, регион Прованс — Альпы — Лазурный Берег.. Об этом сообщило Need To Know.

По данным издания девушка лежала на заднем сиденье одной из остановленных легковых машин без признаков жизни с множеством ножевых ранений. Владельца легковушки уже арестовали.

Позже выяснилось, что останки принадлежали 25-летней Лариссе Брито дос Сантос. Она работала моделью и выступала в ночных клубах, а в 2023 году переехала во Францию, где успешно продолжила карьеру.

Весной модель начала встречаться с Матье, но позже узнала, что мужчина является профессиональным преступником. Тогда девушка порвала с ним и переехала в другой город.

Но бывший бойфренд начал преследовать Сантос. Родственники заявили о ее пропаже 20 сентября, перед этим она отправила матери в Бразилию сообщение "Матье здесь". В данный момент полиция устанавливает все детали преступления.

Ранее мы сообщали, что расчленителя модели из Петербурга отправили на принудительное лечение.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)