Убийцу и расчленителя модели из Петербурга отправили на принудительное лечение

Суд признал невменяемым Николая Шапкина, который год назад жестоко расправился с 63-летней арендодательницей.

В Северной столице завершилось рассмотрение уголовного дела о шокирующем убийстве женщины, известной в творческих кругах. Санкт-Петербургский городской суд освободил от уголовной ответственности Николая Шапкина, обвинявшегося в расправе над 63-летней моделью и дизайнером Антониной С. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Трагедия разыгралась в конце марта прошлого года. Женщина сдавала комнату в коммунальной квартире на Загородном проспекте. Она пришла к квартиранту, чтобы получить плату за жилье, которую тот задерживал, и настоять на выселении. Между ними вспыхнул конфликт, в ходе которого мужчина напал на хозяйку и лишил ее жизни.

Антонина успела позвонить в экстренную службу 112. На записи вызова слышно, как она кричит о нападении. Прибывший по адресу наряд полиции не добился результата: в квартире было тихо, дверь никто не открыл. Сотрудники уехали. Ситуация прояснилась на следующее утро, когда на лестнице появился участковый. Он обратил внимание на мужчину с продуктовой тележкой, набитой пакетами. Вопрос о содержимом застал злоумышленника врасплох, и он сразу сознался в содеянном, хотя позже стал отрицать вину. Выяснилось, что после убийства Шапкин расчленил тело и частями выносил останки на улицу. Комната, где проживал обвиняемый, была крохотной и захламленной. По пакетам была расфасована плоть убитой, избавиться от всех частей он не успел.

В ходе разбирательства суд пришел к выводу, что мужчина не осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий. Его признали невменяемым. В связи с этим Шапкин освобожден от уголовной ответственности и направлен на принудительное лечение в психиатрический стационар специализированного типа.

Погибшая Антонина была хорошо известна в творческой среде. Она руководила коллективом моделей старшего поколения, сама участвовала в фотосессиях, занималась дизайном одежды и постановкой дефиле. Знакомые до сих пор не могут оправиться от пережитого шока.

Фото: Объединенная пресс-служба судов