Перед судом в Петербурге предстанет директор ООО, задолжавший сотруднику 150 тыс. рублей

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Прокуратура Красногвардейского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора общества с ограниченной ответственностью, которому вменяют ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы более двух месяцев). Об этом сообщили в надзорном ведомстве 5 июня.

Фигурант в период с августа по декабрь 2024 года, имея реальную финансовую возможность, не выплатил зарплату сотруднику на общую сумму около 150 тыс. рублей. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы рассказывали о том, что петербургская организация задолжала бывшему сотруднику более 200 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV