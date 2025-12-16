Перед судом в Петербурге предстанет директор ООО, задолжавший сотруднику 150 тыс. рублей

Прокуратура Красногвардейского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора общества с ограниченной ответственностью, которому вменяют ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы более двух месяцев). Об этом сообщили в надзорном ведомстве 5 июня.
Фигурант в период с августа по декабрь 2024 года, имея реальную финансовую возможность, не выплатил зарплату сотруднику на общую сумму около 150 тыс. рублей. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.
Ранее мы рассказывали о том, что петербургская организация задолжала бывшему сотруднику более 200 тыс. рублей.
Фото: Piter.TV
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