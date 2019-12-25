Удар украинских БПЛА произошел в Киевском районе.

Пожилая женщина стала жертвой атаки БПЛА ВСУ на медицинское учреждение в Донецке. Ранены еще две местных жительницы, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

Градоначальник отметил, в результате атаки БПЛА на медицинское учреждение в Киевском районе погибла 78-летняя женщина. Также пострадали две другие пенсионерки 1946 и 1952 года рождения соответственно. Другие подробности о вражеском ударе не приводились. До этого в Горловке из-за удара украинских националистов ранения получили четверо сотрудников скорой помощи.

Ранее Вооруженные силы Украины обстреляли жилые дома и детский сад в Запорожской области. В результате удара погибли два мирных жителя.

Фото: Piter.TV