Перед отступлением из города боевики устроили расправу над гражданскими.

Боевики Вооруженных сил Украины расстреляли группу мирных жителей в Константиновке Донецкой Народной Республики, которые не хотели выходить из подвалов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-центре Южной группировки войск ВС РФ со ссылкой на местных жителей.

Военнослужащие отметили, что женщина по имени Екатерина рассказала им, как в районе местной администрации была убита группа людей за отказ покидать укрытия. В пресс-центре добавили, что сейчас женщина находится в безопасности.

Кроме того, ВСУ используют мирных жителей в качестве прикрытия при ведении боевых действий. Например, в ДНР фиксировали случаи, когда рядом с районами боевых действий были дети.

Ранее стало известно, украинские боевики расстреляли родителей спасенных детей в ДНР, заподозрив их в помощи российским военным.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)