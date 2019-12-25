В ЕС готовят новый пакет антироссийских санкций к середине осени, пишут СМИ

"Известия" раскрыли содержание нового западного пакета запретов и ограничений в отношении России.

В Европейском союз торопятся к середине октября обсудить и одобрить новый антироссийский санкционный пакет. Соответствующее заявление сделали журналисты газеты "Известия" со ссылкой на собственные европейские дипломатические источники. В СМИ пояснили что на этот раз западные союзники киевского режима намерены обойтись нововведениями, связанными с борьбой по обходу запретов и ограничений. Такие действия оправдываются полученным "опытом" при согласовании предыдущих "сложных пакетов". неназванный эксперт издания.

Планируется завершить все процедуры к заседанию Совета по иностранным делам 12 октября. Однако возможно, что это произойдет и ранее. Ббудет сосредоточен на борьбе с обходом санкций и пополнении черных списков организациями, которые выступают посредниками в обходных схемах. источник "Известий"

Дипломатический источник из регионального сообщества оправдал такой подход тем, что в коллективном Брюсселе политические элиты хотят якобы сфокусироваться на попытках помешать обходу уже действующих ограничений.

США ввели санкции против двух управлений Минобороны России.

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