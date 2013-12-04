США ввели санкции против двух управлений Минобороны России

Меры давления должны действовать в течение двух лет.

Вашингтонская администрация при президенте-республиканце Дональде Трампе ввела санкции против некоторых российских структур, включая два управления российского министерства по обороне и Сухопутные войска России. Соответствующая информация опубликована 3 августа в Федеральном реестре (сборнике официальных документов американского правительства) и Госдепартаментом США. Власти заметили, что давление оказывается под предлогом того, что якобы произошло нарушение внутреннего законодательства США о нераспространении оружия массового уничтожения (ОМУ) и средств его доставки в отношении Ирана, КНДР и Сирии.

В тексте документа упоминается о том, что решение о применении ограничительных мер вступило в силу 24 июля. В санкционный список на данный момент внесены Главное ракетно-артиллерийское управление, Управление перспективных межвидовых исследований и специальных проектов при министерства по обороне России, а также Сухопутные войска России, а1061-й центр материально-технического обеспечения. Дополнительные ограничения введены вашингтонской администрацией в против отечественных компаний "Гидеон Альфа" и ООО "Интернэшнл инвест компани". Власти США объяснили, что западные рестрикции распространяются на дочерние структуры и "на их правопреемников" этих организаций. Кроме того, в перечне указаны под санкциями такие личности, как Андрей Гусев, Андрей Косолапов, Владислав Морозик, Александр Приходько и Сергей Цибарев. Решение утверждено помощником государственного секретаря по контролю над вооружениями и нераспространению Кристофером Йа.

Напомним, что американские санкции предусматривают запрет для всех федеральных ведомств США на закупку у перечисленных юридических и физических лиц каких-либо товаров, технологий или услуг. Местным ведомствам также запрещается оказывать этим компаниям и лицам какую-либо поддержку, подавать продукцию военного назначения, выдавать лицензии.

Боуз раскритиковал требование Зеленского ввести санкции против России.

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