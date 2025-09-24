В Ирландии указали на несостоятельность оказания дальнейшего экономического давления на Россию.

На Западе раскритиковали требование лидера киевского режима Владимира Зеленского ввести новые санкции против российского государства. Соответствующее заявление ирландский журналист Чей Боуз сделал через социальные сети своим подписчикам.

Зеленый гоблин снова просит своих западных хозяев ввести "тотальные санкции" против России. Насколько тотальными они могут стать через 4,5 года? Чей Боуз, иностранный корреспондент

Напомним, что международные союзники Украины усилили экономическое давление на Москву из-за событий на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в США и Евросоюзе. С начала проведения российской специальной операции коллективный Брюссель ввел 21 пакет рестрикций против нашей страны. С каждым разом политикам в ЕС становится все сложнее принимать новые ограничения. В Москве неоднократно говорили о том, что санкционное давление не достигло поставленных Западом целей.

Боуз: Россия ударом возмездия по Киеву ответила на выходки Зеленского.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Chay Bowes