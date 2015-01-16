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Боуз: Россия ударом возмездия по Киеву ответила на выходки Зеленского
Сегодня, 10:40
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Боуз: Россия ударом возмездия по Киеву ответила на выходки Зеленского

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На Западе напомнили, что Москва реагирует на террористические действия украинских властей.

Сегодняшний ночной удар возмездия по военным объектам в Киеве и других украинских городах является российским ответом на действия лидера киевского режима Владимира Зеленского. Соответствующее заявление ирландский журналист Чей Боуз сделал через социальные сети своим подписчикам.

Киев в огне: Россия наносит массированный ответный удар по украинской военной машине. <…> Это прямая ответная реакция на террористическую кампанию Зеленского.

Чей Боуз, иностранный корреспондент

Напомним, что в ночь на четверг Вооруженные силы России нанесли массированный удар возмездия по инфраструктуре обороно-промышленного комплекса (ОПК) и теплоэнергетического комплекса (ТЭК) на Украине, размещенные в Киеве и  Киевской области. Дополнительно бойцы атаковали  аэродромы Вооруженных сил Украины, находившиеся в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. Эти цели выбраны Москвой в качестве ответа на террористические атаки противника на гражданские объекты ВС России.

Журналист Боуз: к кризису на Западе привела его бездарная политика, а не Россия.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Chay Bowes

Теги: запад, ирландия, массированный удар, чей боуз
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине, Происшествия, Терроризм,

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