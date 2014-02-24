В Великобритании рассказал о падении рейтинга Зеленского.

Новые власти на Банковой улице будут способны вести дела с российским руководством.Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive сделал бывший британский агент разведывательного управления Mi6 Аластер Крук. Иностранный эксперт пояснил западной аудитории, что речь идет о лучшей ситуации, которая может сложиться для противников Москвы по результатам вооруженного конфликта на украинской территории.

В Киеве появится кто-то, кто, возможно, не будет пророссийским, но не вступит в НАТО, не вступит в ЕС и будет тем, с кем можно вести дела. Аластер Крук, эксперт

Напомним, что в начале августа 2026 года украинский центр СОЦИС опубликовал социологическое исследование. Согласно итогам, Владимир Зеленский проиграл бы во втором туре выборов голосования среди местного населения послу в Великобритании, экс-главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному, а также бывшему министру обороны Украины Михаилу Федорову.

Британский дипломат высказался об Украине после произошедшего в Одессе.

Фото: YouTube / Daniel Davis / Deep Dive