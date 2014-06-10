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Пьяный мужчина проник на территорию дворца в Приоратском парке
Сегодня, 16:28
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Пьяный мужчина проник на территорию дворца в Приоратском парке

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В настоящее время сумма ущерба устанавливается.

Сотрудники Росгвардии задержали в Гатчине нетрезвого мужчину, который проник на территорию дворца в Приоратском парке и переместил установленное на веранде сигнальное артиллерийское орудие. Инцидент произошел вечером 10 августа. 

Злоумышленник в нижнем белье переплыл через Черное озеро, чтобы попасть на веранду исторического здания. Там он перекатил одну из декоративных пушек и сорвал информационную табличку. Охрана музея, увидев хулигана, воспользовалась кнопкой тревожной сигнализации. 

На месте поймали 35-летнего местного жителя, его доставили в отдел полиции. В настоящее время сумма ущерба устанавливается. 

Ранее на Piter.TV: подросток получил условный срок за групповое избиение сверстника у ТРК "Невский". 

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти 

Теги: гатчина, росгвардия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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