Пьяный мужчина проник на территорию дворца в Приоратском парке

В настоящее время сумма ущерба устанавливается.

Сотрудники Росгвардии задержали в Гатчине нетрезвого мужчину, который проник на территорию дворца в Приоратском парке и переместил установленное на веранде сигнальное артиллерийское орудие. Инцидент произошел вечером 10 августа.

Злоумышленник в нижнем белье переплыл через Черное озеро, чтобы попасть на веранду исторического здания. Там он перекатил одну из декоративных пушек и сорвал информационную табличку. Охрана музея, увидев хулигана, воспользовалась кнопкой тревожной сигнализации.

На месте поймали 35-летнего местного жителя, его доставили в отдел полиции. В настоящее время сумма ущерба устанавливается.

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Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти