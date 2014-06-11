В Выборгском районе появится новый спортивный комплекс

Вход в здание акцентируют трёхсветным атриумом.

Новый спортивный комплекс возведут на улице Вернадского. Архитектурный облик будущего здания согласовал Комитет по градостроительству и архитектуре, сообщил портал "Строительный Петербург".

Проектируемое здание примкнет к существующему спорткомплексу им. В. И. Алексеева. В трехэтажном комплексе разместят спортивные залы, зоны отдыха, медицинские кабинеты, служебные и технические помещения. Также проектом предусмотрена открытая автостоянка, она будет располагаться под частью здания, поднятой на колонны.

Входную группу акцентируют трёхсветным атриумом, который визуально выделят на фасаде за счёт сплошного остекления. В отделке фасадов применили панели из алюминиевого композита в составе системы вентилируемого фасада.

Ранее мы сообщали, что в Красном Селе появится новый образовательный комплекс, который объединит начальную школу и детский сад.

Фото: ВКонтакте / Комитет по градостроительству и архитектуре