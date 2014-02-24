"Литфонд" выставил на торги пуанты с автографами звезд Мариинки

‎Несмотря на то что стартовая цена символически заявлена в 1 рубль, лидирующая ставка за этот артефакт эпохи уже достигла 24 тысяч рублей.

Аукционный дом "Литфонд" объявил о продаже уникального лота — балетных пуантов 1980-х годов, на которых оставили свои подписи звезды Ленинградского государственного академического театра оперы и балета имени С. М. Кирова (ныне — Мариинский театр). Торги состоятся 15 августа.

‎Как поясняется в описании аукциона, данный лот представляет собой важную часть ленинградской хореографической школы периода руководства Олега Виноградова.

‎Среди легенд сцены, чьи росчерки украшают обувь:

‎Алла Сизова — народная артистка СССР, легендарная партнерша Рудольфа Нуреева и Михаила Барышникова;

‎Галина Мезенцева — великая прима-балерина, народная артистка РСФСР;

‎Светлана Ефремова — заслуженная артистка РСФСР, одна из самых утонченных лирических балерин;

‎Ольга Моисеева — выдающаяся артистка балета и педагог-репетитор, народная артистка СССР.

‎Также на пуантах присутствуют автографы известных солистов того времени: Е. Лихачёва, Э. Камалова, Ю. Гумба, О. Варфоломеева и других, большинство из которых являются выпускниками знаменитой Академии русского балета им. А. Я. Вагановой.

‎Несмотря на то что стартовая цена символически заявлена в 1 рубль, лидирующая ставка за этот артефакт эпохи уже достигла 24 тысяч рублей.

Фото: пресс-служба "Литфонда"