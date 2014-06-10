Петербуржцам рассказали, как Благовещенский пережил три реконструкции

Возведение самого длинного на тот момент моста в Европе шло ударными темпами, но сталкивалось с трудностями.

Основатель Петербурга Петр I мосты не любил, считая их для новой столицы совершенно излишней роскошью. Именно поэтому первое капитальное сооружение через Неву появилось лишь в середине XIX века, хотя проектов за это время накопилось около сотни. Об этом пишет "Вечерний Санкт-Петербург".

Любой инженер подтвердит, что Нева – крайне сложная река для строительства: бурное течение, коварное дно и ледоход, который случается дважды в год. Среди множества идей выделялись два полярных проекта: однопролетный двухэтажный деревянный мост с подвесной проезжей частью от Ивана Кулибина и каменный гигант о 13 пролетах от военного архитектора Йохана Герхарда. Однако к делу приступили только в 1842 году благодаря воле императора Николая I, которому надоела бюрократическая волокита. Проект инженера Станислава Кербедза и архитектора Александра Брюллова утвердили менее чем за два месяца.

Возведение самого длинного на тот момент моста в Европе шло ударными темпами, но сталкивалось с трудностями. Оборудования для таких работ не существовало, его приходилось создавать специально или закупать в Англии. Установка опор требовала инноваций: вокруг места стройки сооружали деревянные кессоны, куда забивали сваи из лиственницы. Примечательно, что при реконструкции в 2005 году эти полуторавековые стволы решили не менять – они оказались настолько плотными и смолистыми, будто были спилены несколько лет назад. Чугунные арки заказывали в Англии, а уникальный разводной механизм и знаменитую ограду с гиппокампами (морскими коньками) отливали на заводе Берда у нас, на Матисовом острове.

Изначально мост планировали украсить статуями: барон Клодт предлагал всадника с кинжалом, а Николай Пименов — масштабные аллегории Москвы, Сибири и Казани. Однако император наложил резолюцию "Отклонить впредь до времени", которая так и не была снята. Вместо статуй появилась лишь часовня с мозаичной иконой святого Николая Чудотворца.

К началу XX века конструкция устарела: суда стали шире разводного пролета. В 1936–1939 годах произошла первая радикальная реконструкция – ажурные чугунные арки заменили стальными балками, убрали часовню, а сам мост переименовали в честь лейтенанта Шмидта. Второе глобальное обновление случилось уже в XXI веке (2005–2007 годы). Благовещенскому мосту вернули исторический облик арочной конструкции, увеличили ширину на 13 метров, автоматизировали систему разводки и официально вернули историческое имя, хотя старшее поколение петербуржцев по привычке иногда всё еще называет его мостом Лейтенанта Шмидта.

Фото: Piter.TV