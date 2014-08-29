"Тренер с большой буквы": Петербург простился с Фаиной Саевич, посвятившей фехтованию более полувека

Саевич подготовила более 50 мастеров спорта, победителей первенств России, членов сборной команды страны, а также участников первенств мира и Европы.

В Петербурге на 82-м году ушла из жизни заслуженный тренер России по фехтованию Фаина Наумовна Саевич. Она проработала с детьми более 50 лет, вплоть до последнего дня вкладывая душу в воспитание юных спортсменов, многие из которых добились успеха не только на дорожке, но и в других сферах деятельности.

Племянник тренера Александр Тарасов рассказал изданию "Петербургский дневник", что путь его тети в спорт начался со сказочной случайности. В непростые послевоенные годы юная Фаина шла мимо спортивного зала с подружкой и увидела людей в белых костюмах. Это зрелище так заворожило девушку, что она решила заняться фехтованием.

Александр Тарасов отметил, что именно тетя привела его в секцию в шестом классе в 1980-е годы. По его словам, Фаина Наумовна была тренером с большой буквы – добрым, душевным, но при этом очень профессиональным человеком, который умел грамотно совмещать дисциплину ("кнут") и поддержку ("пряник"). Благодаря ее ходатайствам талантливую спортсменку приняли в лучшие общества Ленинграда — "Трудовые резервы" и "Спартак".

Бывшие воспитанники никогда не забывали своего наставника. Одной из самых известных учениц Фаины Саевич является основательница первых в России фитнес-клубов Ольга Слуцкер. По ее словам, роль первого тренера критически важна, и ей повезло встретить человека, который привил любовь к труду.

Она меняла судьбы: в нашей группе только у моих родителей было высшее образование, остальные ребята стали первыми в своих семьях, кто окончил вуз. Такие тренеры и такие люди – это подарок свыше. Ольга Слуцкер, основательница первых в России фитнес-клубов

Воспитанница добавила, что Фаина Наумовна, будучи модницей со стрижкой "под Мирей Матье", радовалась, когда за девочками начинали ухаживать мальчики, часто повторяя: "Женщине правильно быть любимой".

Саевич подготовила более 50 мастеров спорта, победителей первенств России, членов сборной команды страны, а также участников первенств мира и Европы. Выпускница Института имени Лесгафта, Заслуженный работник физической культуры и обладатель знака "Отличник физической культуры", она навсегда вошла в историю петербургского спорта. Федерация фехтования Петербурга выразила глубокие соболезнования родным и близким выдающегося тренера.

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Фото: официальный сайт Федерации ветеранского фехтования