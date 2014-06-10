До конца года в Петербурге откроют семь новых отелей

Таким образом, общее число новых средств размещения, открытых за год, достигнет одиннадцати.

Гостиничный фонд Петербурга продолжает активно расширяться. До конца 2026 года в городе планируется открыть еще 7 новых гостиничных объектов разного уровня звездности. Об этом сообщили в Комитете по развитию туризма Северной столицы.

Всего с начала текущего года в Петербурге уже начали работу четыре гостиницы. Таким образом, общее число новых средств размещения, открытых за год, достигнет одиннадцати.

В историческом центре города появятся три новые классические гостиницы:

5 звезд: Отель House of Faith на 144 номера откроется в знаковом здании на углу Воскресенской набережной, проспекта Чернышевского и Шпалерной улицы.

4 звезды: Отель Saga (170 номеров) займет здание бывших железнодорожных касс на канале Грибоедова рядом с Казанским собором;

Бутик-отель "Academia Особняк" (55 номеров) появится на набережной Фонтанки.



Перечень комплексов также пополнится двумя объектами категории "4 звезды":

"Artel 17/52" на Васильевском острове (108 номеров);

Port Comfort на Херсонской улице в Центральном районе (200 номеров).

Развитие инфраструктуры происходит на фоне рекордного турпотока: только в 2025 году Петербург принял почти 12,5 млн гостей, а в 2026 году ожидается рост этого показателя еще на 5%.

Пять настроений на одной территории: как устроят туристическую жемчужину под Петербургом.

Фото: Pxhere