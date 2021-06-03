В Польше предложили собрать бригаду ВСУ из неработающих украинцев

Польская оппозиция призвала к депортации безработных граждан Украины.

Безработных украинцев призывного возраста нужно депортировать из Польши, ведь из них можно будет собрать бригаду для ВСУ. С таким предложением выступил депутат от партии "Право и справедливость" Анджей Шливка, сообщило издание Polsat News.

Польский политик указал на нехватку кадров и массовое дезертирство в Вооруженных силах Украины. Шливка отметил, что даже 5% безработных украинцев — это уже целая бригада. Он напомнил, что местные ТЦК задерживают граждан страны, зачастую это оказываются украинцы польского происхождения, которые не хотят служить в ВСУ, но их принудительно мобилизуют.

Также депутат призвал установить срок для возвращения на Украину и создать центры депортации. По его словам, оппозиция уже подготовила соответствующий законопроект.

Ранее мы сообщали, на западе Украины произошел масштабный бунт против насильственной мобилизации и действий ТЦК.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)