"Страна": на западе Украины произошел масштабный бунт против ТЦК

Другие украинские СМИ также пишут о масштабном конфликте граждан во ЛЬвовской области с ТЦК.

Масштабная акция против сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата) произошел во Львове в западной части Украины. Соответствующими данными с общественностью поделились журналисты из местного издания "Страна". В СМИ объяснили, что стихийный массовый протест начался из-за насильственной мобилизации одного из мужчин. В Telegram-канале были опубликованы видеоролики, на которых большое количество людей окружили автомобиль ТЦК. Толпа раскачивало транспортное средство и пыталось разбить машину. Местное население в городе кричало: "Позор". В результате данный автомобиль удалось перевернуть, что вызвало аплодисменты у граждан.

Напомним, что с февраля 2022 года на украинской территории была объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Местные власти делают все возможное для того, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы в ВСУ. В социальных сетях регулярно публикуются видео кадры насильственной мобилизации и конфликтов населения с сотрудниками военкоматов в разных городах Украины. Из-за критической нехватки личного состава в армии сотрудники ТЦК активизируют рейды в общественных местах. При этом мужчины призывного возраста стараются любыми способами выехать из страны, зачастую рискуя для этого своей жизнью. Однако все чаще фиксируются случаи открытых столкновений украинцев с сотрудниками военкоматов.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости