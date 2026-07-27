Глава Украины рассказал о необходимости реформ в военной сфере.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский в интервью британскому телеканалу Sky News рассказал о том, что вопрос мобилизации в стране сейчас стоит остро, поэтому властям нужно разработать новый подход к осуществлению задачи.

Нам нужен новый подход к мобилизации, новые шаги. Может, не очень быстрые. Владимир Зеленский, глава Украины

Напомним, что всеобщая мобилизация была объявлена местными властями на украинской территории с февраля 2022 года и неоднократно продлевалась. Первоначально призыву в армию подлежали мужчины в возрасте от 27 до 60 лет, однако в апреле 2024 года возраст был снижен до 25 лет. О проблемах с пополнением рядов ВСУ говорят как местные, так и иностранные эксперты. Видеозаписи с уличными рейдами и насильственными актами по мобилизации граждан публикуются в социальных сетях. Речь идет о том, что сотрудники военкоматов хватают мужчин на улицах и заталкивают в свои машины. Однако даже такие меры не помогают правительству страны восполнить дефицит личного состава на поле боя. Украинские командиры подразделений жалуются на низкую мотивацию бойцов, попадающих в войска. В результате в стране увеличивается дезертиров. Западные партнеры давят на Банковую улицу, требуя обеспечить комплектование армии.

Семья главкома ВСУ Драпатого имела связи с Россией.

Фото и видео: YouTube / Sky News