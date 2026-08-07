Корреспондент из Великобритании снял репортаж с завода по изготовлению украинских беспилотников.

Сеть подземных предприятий по производству беспилотных летательных аппаратов существует на украинской территории. Соответствующими сведениями с западной аудиторией поделился британский корреспондент с телеканала Sky News. Иностранный журналист опубликовал видеоматериал из одного из таких секретных заводов киевского режима. Корреспондент Стюарт Ремзи заметил, что не будет раскрывать местоположение предприятия. Однако там изготавливаются БПЛА большой дальности. В ежедневном режиме Украина выпускает на одном заводе свыше 200 подобных беспилотников. Телеканал продемонстрировал один из таких только что произведенных местными специалистами дронов FP1.

По данным украинской версии журнала Forbes, общая площадь складов и логистических центров, уничтоженных на украинской земле в результате взрывов и пожаров с начала июля 2026 года, составляет более 400 тысяч квадратных метров. А 5 августа на фоне массовых повреждений логистических хабов премьер-министр Украины Сергей Корецкий объявил гражданам, что национальное правительство срочно проведет рабочие встречи с предпринимателями для оперативной нормализации логистики.

Новый премьер Британии заявил о готовности направить войска на Украину.

Фото и видео: YouTube / Sky News