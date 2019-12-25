В Петербург идет новый циклон

Прогнозируется преимущественно пасмурная погода с неустойчивыми прояснениями, во второй половине дня местами возможны небольшие дожди.

Сегодня, 18 сентября, погоду в Северной столице определяет малоподвижный барический гребень. К вечеру ожидается уплотнение облачности – так на город начнет воздействовать передняя часть очередного североатлантического циклона. Прогнозируется преимущественно пасмурная погода с неустойчивыми прояснениями, во второй половине дня местами возможны небольшие дожди. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Столбики термометров покажут +15…+17 градусов, по Ленинградской области от +13 до +18 градусов.

Ветер юго-западный, со скоростью 5–10 м/с. Атмосферное давление будет расти и достигнет отметки 755 мм рт. ст., что ниже климатической нормы.

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Фото: Piter.TV