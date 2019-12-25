За полтора года промышленность и транспорт Петербурга пережили более 200 кибератак

Основной удар пришелся на индустриальный сектор – 153 инцидента, еще 50 атак затронули сферу транспорта и логистики.

Специалисты компании Positive Technologies проанализировали ландшафт киберугроз в Северной столице. С начала 2025 по середину 2026 года эксперты зафиксировали 203 успешные атаки на городские предприятия.

Основной удар пришелся на индустриальный сектор – 153 инцидента, еще 50 атак затронули сферу транспорта и логистики. Более трети всех взломов были связаны с деятельностью хакерских группировок (APT), которые проводят скрытые и целенаправленные операции против критической инфраструктуры.

Для проникновения в системы злоумышленники чаще всего использовали вредоносное программное обеспечение (в 80% случаев), методы социальной инженерии (72%), эксплуатацию уязвимостей программного обеспечения (33%), легальное ПО и скомпрометированные учетные записи (12%). Реже фиксировались DDoS-атаки и попытки взлома через цепочки поставок программных продуктов.

Ранее мы сообщили о том, что мошенники используют фейк-сайты оповещений об атаках БПЛА для обмана россиян.

Фото: Pxhere