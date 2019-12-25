Мошенники используют фейк-сайты оповещений об атаках БПЛА для обмана россиян

После этого жертве приходит сообщение о взломе госуслуг с номером поддельной линии поддержки.

Аналитики компании по кибербезопасности F6 обнаружили новую мошенническую схему с использованием обратного звонка. Киберпреступники создают фейковые сайты, маскирующиеся под системы оповещения об атаках беспилотников, и распространяют ссылки на них через Telegram-каналы, тематические чаты и комментарии. Ресурсы имеют названия вроде "Радар РФ — Система оповещения населения" или "Ваша тревога", оформлены в красно-жёлтых тонах с обилием предупреждающих знаков, пишет РИА Новости.

На сайте пользователю предлагают подключить уведомления, для чего необходимо ввести шестизначный код. Через некоторое время приходит сообщение о взломе личного кабинета на портале госуслуг с номером якобы "выделенной линии поддержки". Если позвонить по нему, жертву соединяют с оператором мошеннического колл-центра, который может использовать различные легенды: обвинения в финансировании террористов или ВСУ, требования "задекларировать" или "спасти" денежные сбережения, а также просьбы от фейковых сотрудников спецслужб, в том числе склонения к диверсиям или другим преступлениям.

Ранее мы рассказывали о том, что мошенники рассылают россиянам уведомления о соцвыплатах.

Фото: pxhere