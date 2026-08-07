Трамп подписал указ для борьбы с "родильным туризмом"

Глава США объяснил, что поправка в законе давно устарела.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп подписал правительственный указ, направленный на запрет практики на территории страны "родильного туризма", подразумевающей под собой приезд в США на роды с целью автоматического получения ребенком американского гражданства. Соответствующее заявление официально опубликовано на сайте вашингтонской администрации. Глава Белого дома уточнил в ходе торжественной церемонии подписания документов, что уже "сотни тысяч" людей воспользовались таким способом получения американского гражданства.

Сейчас люди строят вокруг этого бизнес, богатые люди строят бизнес вокруг права на гражданство по рождению. Так это не должно работать. Дональд Трамп, глава США

Дополнительно политический лидер из Белого дома подписал еще один указ. Он касается права на гражданство по рождению. Документ предусматривает расширение определения лиц, которые не имеют права на автоматическое получение гражданства, включая "иностранных врагов, членов иностранных террористических организаций", наравне с детьми дипломатов и сотрудников других признанных международных организаций.

Трамп заявил, что у европейских стран нет хороших армий.

Фото и видео: Белый дом