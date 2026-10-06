Нехватка нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) по всему миру приводит к глобальному дизельному кризису. Соответствующее заявление сделал глава вашингтонской администрации, президент-республиканце Дональд Трамп в рамках своего общения с местными журналистами в Белом доме. Корреспонденты попросили политического лидера страны прокомментировать ситуацию, которая сложилась вокруг высоких цен на топливо. В очередной раз глава США заметил, что к росту цен на бензин при водит также украинский вооруженный конфликт, включая удары Вооруженных сил Украины по объектам российского топливно-энергетического комплекса. Также через социальные сети политик уточнил, что на проблему влияют в меньшей степени решения, которые принимаются законодателями из Демократической партии США, но не ситуация в Ормузском проливе.
Проблема заключается в отсутствии нефтеперерабатывающих заводов.
Дональд Трамп, глава США
Трамп считает, что Иран причастен к ЧП на рейсе Flydubai.
Фото и видео: Белый дом
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все