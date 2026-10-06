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Трамп увязал дизельный кризис с нехваткой НПЗ в мире

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Президент США оценил удары ВСУ по ТЭК России.

 Нехватка нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) по всему миру приводит к глобальному дизельному кризису. Соответствующее заявление сделал глава вашингтонской администрации, президент-республиканце Дональд Трамп в рамках своего общения с местными журналистами в Белом доме. Корреспонденты попросили политического лидера страны  прокомментировать ситуацию, которая сложилась вокруг высоких цен на топливо. В очередной раз глава США заметил, что к росту цен на бензин при водит также украинский вооруженный конфликт, включая удары Вооруженных сил Украины по объектам российского топливно-энергетического комплекса. Также через социальные сети политик уточнил, что на проблему влияют в меньшей степени решения, которые принимаются законодателями из Демократической партии США, но не ситуация в Ормузском проливе.

Проблема заключается в отсутствии нефтеперерабатывающих заводов.

Дональд Трамп, глава США

Трамп считает, что Иран причастен к ЧП на рейсе Flydubai.

Фото и видео: Белый дом

Теги: дизельное топливо, дональд трамп, нефть, нпз, рост цен, топливный кризис
Категории: Мировые новости, Картина дня, Лента новостей,

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