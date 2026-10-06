Трамп считает, что Иран причастен к ЧП на рейсе Flydubai

Глава США подозревает иранских представителей в участии в недавнем инциденте над Тель-Авивом.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп утверждает, что Иран причастен к чрезвычайному положению, которое было объявлено ранее на пассажирском рейсе авиакомпании Flydubai. Такой комментарий политический лидер сделал в ходе общения с местными журналистами на лужайке Белого дома. Глава СШа ответил на вопрос корреспондента о том, считает ли он, что руководство в Тегеране причастно с инциденту, который случился на лайнере, который следовал из Дубая в израильский город Тель-Авив.

Да, считаю. Лично я - да. Дональд Трамп, глава США

Также Дональд Трамп сообщил СМИ сведения о том, что Вашингтону известно, от кого именно исходила угроза, из-за которой США вывели все свои стратегические бомбардировщики B-1 с британской авиационной базы Фэрфорд. " Политик отказался уточнить, мог ли Иран перебросить в Великобритании собственные беспилотники для атаки этих самолетов.

Трамп ответил на вопрос о пневмонии неустановленной этиологии под Иркутском.

Фото и видео: Белый дом