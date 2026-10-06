Глава США готов помочь России с случае необходимости из-за эпидобстановки.

Вашингтонская администрация при президенте-республиканце Дональде Трампе готова в случае такой необходимости необходимости оказать содействие российскому руководству в связи с выявлением на территории Иркутской области случая пневмонии неустановленной этиологии. Соответствующее заявление сделал лидер Белого дома, выступая перед местными журналистами.

Мы им поможем настолько, насколько возможно. Дональд Трамп, глава США

Ранее официальный представитель президента Владимира Путина в Кремле Дмитрий Песков объяснил прессе в связи с публикациями о "чуме" или иной инфекции в районе Иркутской области, что прежде всего следует полагаться на оценки "высоких профессионалов" из Роспотребнадзора, а не доверять досужим сплетням и россказням в интернете о произошедшем.

США рассмотрят предложение Литвы создать военную базу на ее территории.

Фото и видео: Белый дом