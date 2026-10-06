Экс-глава администрации Лужского района пойдёт под суд по делу о взятках на 43 млн рублей

У чиновника нашли имущество на 75 миллионов рублей.

В Ленобласти следователи завершили расследование уголовного дела против экс-главы администрации Лужского района. Его обвинили в получении взяток в особо крупном размере и отмывании денег, сообщила пресс-служба регионального Следственного Комитета.

Установлено, что чиновник вступил в сговор с представителями коммерческих компаний и брал с них деньги и услуги. Общая сумма составила более 43 миллионов рублей. За это вознаграждение обвиняемый помогал фирмам беспрепятственно сдавать работы по муниципальным контрактам. Также экс-глава администрации подписывал финансовые документы, чтобы им перевели оплату.

Из полученных преступным путём денег обвиняемый легализовал путем приобретения различной недвижимости свыше 10,7 миллионов рублей. Сейчас он находится под стражей. Также суд наложил арест на имущество чиновника и связанных с ним лиц на общую сумму более 75 миллионов рублей.

Ранее в Петербурге суд вынес приговор бывшему замглавы Рыбинска за взятки в 4,5 млн рублей.

Видео: MAX|Следком Ленинградской области.