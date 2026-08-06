Трамп заявил, что у европейских стран нет хороших армий

Глава США хочет видеть в Европе больше независимости.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп заявил, что у международных союзников США в Европе в настоящее время довольно слабые армии. Соответствующий комментарий иностранный политический лидер сделал в Лас-Вегасе, выступая в казино перед своими сторонниками. Глава Белого дома пояснил, что ранее западные страны слишком полагались на вашингтонскую администрацию поэтому сейчас у них нет хороших собственных Вооруженных сил. При этом сейчас власти США говорят европейским партнерам о том, что они не должны этого делать даже в рамках НАТО. Таким образом политик описал ситуацию, когда ЕС закупает оружие у американцев, в том числе и для поддержки Вооруженных сил Украины. Дональд Трамп уверен, что предыдущие власти со главе с президентом-демократом Джо Байденом раздала вооружений Пентагона на 350 миллиардов долларов.

Мы унаследовали ужасный беспорядок. Сонный Джо ставил под угрозу нашу армию. Они отдали столько всего просто так. 350 миллиардов, я бы сказал, что это много денег... Я продаю все. Они готовы платить. Это европейцы и их деньги. У них нет хороших вооруженных сил, потому что они слишком долго полагались на нас. Дональд Трамп, глава США

У гольф-клуба Трампа перед его приездом задержали человека с оружием.

Фото и видео: Белый дом