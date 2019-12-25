Водопроводную магистраль в Кировском районе отремонтировали по особой технологии

Работы стартовали зимой 2024 года.

В Кировском районе Петербурга завершили реконструкцию водопроводной магистрали протяженностью 2,7 километра по федеральному проекту "Модернизация коммунальной инфраструктуры". Трубы из серого чугуна заменили на современные полиэтиленовые, сообщили в городской администрации.

Работы стартовали зимой 2024 года. Для прокладки труб в стесненных условиях большую часть трассы проходили методом горизонтально-направленного бурения, что позволило обойтись без вскрытия поверхности.

За последние два месяца мы завершаем работы уже на третьем крупном водопроводном объекте. Этим летом досрочно завершили реконструкцию водопровода на Заневском проспекте в Красногвардейском районе, а также в западной части Васильевского острова. Александр Беглов, губернатор

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге начались испытания инновационного реагента для очистки подземной воды.

Фото: пресс-служба Смольного