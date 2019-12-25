Водопроводную магистраль в Кировском районе отремонтировали по особой технологии

В Кировском районе Петербурга завершили реконструкцию водопроводной магистрали протяженностью 2,7 километра по федеральному проекту "Модернизация коммунальной инфраструктуры". Трубы из серого чугуна заменили на современные полиэтиленовые, сообщили в городской администрации.
Работы стартовали зимой 2024 года. Для прокладки труб в стесненных условиях большую часть трассы проходили методом горизонтально-направленного бурения, что позволило обойтись без вскрытия поверхности.
За последние два месяца мы завершаем работы уже на третьем крупном водопроводном объекте. Этим летом досрочно завершили реконструкцию водопровода на Заневском проспекте в Красногвардейском районе, а также в западной части Васильевского острова.
Александр Беглов, губернатор
Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге начались испытания инновационного реагента для очистки подземной воды.
Фото: пресс-служба Смольного
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