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Водопроводную магистраль в Кировском районе отремонтировали по особой технологии
Сегодня, 12:58
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Водопроводную магистраль в Кировском районе отремонтировали по особой технологии

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Работы стартовали зимой 2024 года.

В Кировском районе Петербурга завершили реконструкцию водопроводной магистрали протяженностью 2,7 километра по федеральному проекту "Модернизация коммунальной инфраструктуры". Трубы из серого чугуна заменили на современные полиэтиленовые, сообщили в городской администрации. 

Работы стартовали зимой 2024 года. Для прокладки труб в стесненных условиях большую часть трассы проходили методом горизонтально-направленного бурения, что позволило обойтись без вскрытия поверхности. 

За последние два месяца мы завершаем работы уже на третьем крупном водопроводном объекте. Этим летом досрочно завершили реконструкцию водопровода на Заневском проспекте в Красногвардейском районе, а также в западной части Васильевского острова. 

Александр Беглов, губернатор 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге начались испытания инновационного реагента для очистки подземной воды. 

Фото: пресс-служба Смольного 

Теги: водопровод, кировский район
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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