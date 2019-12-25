В МИД России рассказали о недоговороспособности Европы.

Москве надо быть готовой к затяжным боевым действиям, так как Европа не даст в ближайшей перспективе урегулировать украинский конфликт. Соответствующий комментарий журналистам информационного агентства "ТАСС" сделал посол по особым поручениям от министерства по иностранным делам по вопросам преступлений Украины Родион Мирошник. Дипломат указал на то, что сейчас Москва прекрасно понимает то, что западные государства сделали ставку на продолжение вооруженного конфликта и полное отрицание способов достижения мирного урегулирования на Украине. Посол уточнил, что пока что все попытки проведения диалога сталкиваются с желанием европейских делегатов сорвать любое общение и заключение договоренностей.

Поломать эту тенденцию в ближайшей перспективе вряд ли получится. Европа продолжит финансировать Украину. И с нашей стороны должна быть готовность на достаточно долгосрочные военные действия, но с продуманной стратегией. Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД РФ

Мирошник сообщил о 18 пострадавших из-за ВСУ сотрудниках Wildberries за неделю.

Фото: МИД России