Автобренды петербургского производства Jeland и Solaris вошли в число лидеров рынка

Марка Jeland заняла 11-е место с результатом 1879 проданных автомобилей, а бренд Solaris расположился на 15-й строчке (1490 машин).

Два автомобильных бренда, производство которых локализовано в Петербурге, вошли в топ-15 российского рынка по итогам июля. Об этом сообщил автоэксперт Денис Гаврилов в своем Telegram-канале "AutoRun SPb".

Согласно данным агентства "Автостат", марка Jeland заняла 11-е место с результатом 1879 проданных автомобилей, а бренд Solaris расположился на 15-й строчке (1490 машин). В сумме петербургские производители заняли 2,7% от общего объема рынка новых легковых автомобилей в России за месяц.

Сейчас на заводе АГР в Шушарах выпускается две модели Jeland – кроссоверы J6 и J7 в версиях с передним и полным приводом. Более высокие объемы продаж у модели J6, которая раньше вышла на рынок, рассказал Гаврилов. Что касается марки Solaris, выпуск которой налажен на бывшей площадке Hyundai (также под управлением АГР), производство уже завершено. Тем не менее у дилеров по-прежнему представлен полный модельный ряд бестселлеров бренда: кроссовер HC, седан KRS и кросс-хэтчбек KRX.

Ранее мы сообщили о том, что в Шушарах запустили автозавод полного цикла мощностью до 100 тысяч машин в год.

Фото: пресс-служба АГР