В Шушарах запустили автозавод полного цикла мощностью до 100 тысяч машин в год

История проекта началась после того, как в 2024 году холдинг "АГР" приобрел производственную площадку в Шушарах.

В Шушарах начал работу новый автомобильный завод полного цикла, созданный холдингом "АГР" совместно с компанией Defetoo. Как сообщает 110km.ru, предприятие стало одним из самых масштабных проектов в российском автопроме последних лет. За восемь месяцев на площадке бывшего завода удалось создать современное производство с собственными сварочным, окрасочным и сборочным цехами.

История проекта началась после того, как в 2024 году холдинг "АГР" приобрел производственную площадку в Шушарах. На тот момент объект представлял собой фактически пустые корпуса без необходимого оборудования. В течение 2025 года на предприятие доставили около 600 контейнеров с производственными линиями и инфраструктурой. Уже к началу 2026 года завод был полностью готов к выпуску автомобилей.

На предприятии работают современные роботизированные комплексы. В сварочном производстве задействованы более 120 промышленных роботов, которые выполняют основные операции по сборке кузовов. Еще несколько десятков роботизированных систем используются на линии окраски, где применяется технология нанесения покрытия без промежуточной сушки, что позволяет повысить качество лакокрасочного слоя и его долговечность.

Сборка автомобилей организована на пяти конвейерных линиях. Производственный цикл включает установку интерьера, электроники, силовых агрегатов и последующее тестирование каждой машины на специальных стендах и испытательном треке. Контроль качества осуществляется на всех этапах производства.

Первыми моделями, вставшими на конвейер в Петербурге, стали кроссовер Jeland J6 и внедорожник ESTEO MX. В дальнейшем предприятие планирует расширить модельный ряд и наладить выпуск новых автомобилей бренда Jeland.

Особое внимание компания уделяет локализации производства. Уже сейчас на заводе используются российские компоненты, включая системы ГЛОНАСС, аккумуляторы, элементы выхлопной системы и телематическое оборудование. В перспективе перечень локализованных узлов планируют значительно расширить.

Сегодня на предприятии трудятся около 2,5 тысячи человек. Пока завод работает в две смены, однако в ближайшее время руководство рассчитывает перейти на трехсменный режим. После выхода на проектную мощность предприятие сможет выпускать до 100 тысяч автомобилей ежегодно, что делает его одной из крупнейших производственных площадок автомобильной отрасли в России.

Фото: пресс-служба АГР